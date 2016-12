MotoGP: Lorenzo precede Marquez nel terzo turno di libere a Le Mans

Sessione di rifinitura, di lavoro su setting e gomme, prima di lanciare la sfida al cronometro, prima di pensare alla qualifica del pomeriggio. Infatti, il bello viene negli ultimi minuti, quando un po' tutti provano il giro tirato. Tempi che si abbassano e classifica che si mischia imprevedibilmente. Al punto che, pochi istanti prima della bandiera a scacchi, è Lorenzo che trova il giro migliore, riuscendo anche nell'impresa impossibile: togliere Marquez dalla vetta. Un colpo che vale 24 millesimi, non certo un'eternità. Ma fa morale per il maiorchino, che sembra progressivamente uscire dall'apnea prestazionale delle prime gare della stagione. Marquez fa spallucce, non si dispera e sorride, certo che in qualifica sarà un'altra storia.



Intanto la classifica dice che l'alternanza Yamaha-Honda funziona fino al 6° posto di Bradl, interrompendosi poi con la settima piazza di Pedrosa, che però è vicino: staccato di meno di mezzo secondo. Tutti lì insomma, con Espargaro Pol e Bautista in carena alle spalle di primissimi, staccati di 2 decimi, e di 9 millesimi tra loro. Un soffio, come gli 81 millesimi che piazzano invece la M1 numero 46 in scia alla Honda di Gresini. Rossi è 5°, ma sembra aver trovato qualcosa in più rispetto alle libere del venerdì. Sono 3 infatti i decimi che adesso lo separano dal compagno di box. Non lontano. Ma i distacchi sono minimi, fino all'ottavo posto di Smith (+0.489). Mentre si fanno un po' più impegnativi per le Ducati, e per la Open di Aleix Espargaro (Yamaha), 11° a +0.830. Infine, fatica l'infortunato Crutchlow, 13°, appena dietro all'altra Rossa di Hernandez.