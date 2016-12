MotoGP, Marquez di un soffio davanti a Iannone

La sessione del pomeriggio, dove tutti sono riusciti a migliorare i loro tempi mattutini, ha confermato quanto si era intuito poche ore prima: Marquez vola (è già a 3 decimi dalla pole 2013), ma gli altri stavolta sembrano essere più vicini. Almeno gli outsider, visto che dietro al tre volte iridato ci sono Andrea Iannone (con gomma morbida), Alvaro Bautista e Bradley Smith, primo delle Yamaha e perfettamente recuperato dopo la caduta in avvio di giornata. E' anche vero che i distacchi sono limitati, con Valentino Rossi che chiude la "top ten" a 1" da Marquez. Proprio Rossi e Lorenzo, ovvero i due piloti sulle Yamaha ufficiali, sono quelli apparsi più in difficoltà. E' vero che si è lavorato principalmente in funzione della gara, ma i cronici problemi di grip in caso di aumento della temperatura un po' preoccupano il team. Il pesarese oltretutto è riuscito a fare il tempo migliore solo all'ultimo passaggio, segno che non era propriamente a suo agio. Non troppo brillante neppure Andrea Dovizioso, che ha ribadito le difficoltà manifestate nelle libere 1, ma anche il suo compagno di team Cal Crutchlow (13° dietro anche a Hernandez) non ha brillato. Da verificare il potenziale di Pedrosa, che è sì quinto, ma il suo mezzo secondo di ritardo è ampiamente recuperabile visto che al venerdì Dani non esagera mai e a Le Mans è sempre andato molto forte. Sia lui, sia Stefan Bradl, sono oltretutto freschi di operazione all'avanbraccio per la nota sindrome compartimentale e pare che siano pronti per dare battaglia. La migliore "Open" resta quella di Aleix Espargarò, nono, anche se su questo tracciato non pare in grado di potersi inserire nelle posizioni di vertice, almeno in prova.