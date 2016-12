MotoGP, subito Marquez a Le Mans

Cambiano le piste, non il nome di chi apre le classifiche. Anche a Le Mans, quinta tappa MotoGP , davanti a tutti si piazza Marc Marquez , il più veloce con la sua Honda in 1'34"328 nelle libere 1. Il vantaggio sugli altri, però, non è abissale: meno di due decimi sul compagno di team Pedrosa. Bravo Rossi, terzo con la migliore Yamaha, davanti a Lorenzo, Bautista e Bradl, questi ultimi due con le Honda clienti. Ducati: 7° Dovizioso, 9° Iannone.

Questa prima sessione francese, insolitamente soleggiata, ha detto che Marquez resta l'uomo da battere, se possibile, anche se forse questa volta avrà vita più dura. Almeno a leggere il cronometro. Certo, il campione in carica non perde mai tempo, tanto che gli sono bastati 45 minuti per portarsi a meno di 1"2 dalla pole 2013 (1'33"187) firmata da lui stesso. Anche in questa occasione i tempi sono stati fatti segnare negli ultimissimi minuti e hanno premiato Dani Pedrosa e Valentino Rossi, risaliti in classifica fino a portarsi non troppo lontani dal fenomeno spagnolo. I protagonisti, comunque, sono tutti vicini, anche se rispetto al solito, questa volta la Ducati non è stata veloce sul giro secco, confermando di non gradire troppo questa pista tutta "frena e accelera". Da segnalare la pesante caduta, fortunatamente senza conseguenze, di Braldey Smith, che ha chiuso undicesimo dopo aver distrutto la sua M1 nelle prima fasi. Subito davanti a lui c'è la migliore delle "Open", quella di Aleix Espargarò. Assente l'Aprilia Art visto che il team Iodaracing ha prima perso Petrucci, infortunatosi nel warm-up di Jerez, e poi anche Scassa, il sostituto designato, fratturatosi durante i test del Mugello.