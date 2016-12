MotoGP, Rossi: "In Francia a caccia di conferme"

"Beh, in effetti ho sperato che Marquez annunciasse il suo ritiro - ha aggiunto scherzando Rossi - ma sembra che voglia restare, peccato. Lo scorso anno ero veloce ma non competitivo e in forma come lo sono in questa stagione. Oddio, adesso ho il torcicollo, ma venerdì conto di stare meglio. Mi manca solo di battere Marquez, spero di riuscirci prima o dopo". Sempre in tema di rinnovi, appare raggiante il leader della classifica iridata Marc Marquez, reduce da quattro pole e quattro vittorie. "Sono molto felice, resterò alla Honda fino al 2016 e questo per me è un sogno - dichiara lo spagnolo -. La stagione è lunga, so che ci saranno momenti in cui piloti andranno più veloci di me, ma dovremo essere bravi a capire che anche i secondi e i terzi posti sono molto importanti in chiave vittoria del Mondiale". In cerca di riscatto Jorge Lorenzo, dopo il quarto posto in Spagna. "Non sono molto soddisfatto di quanto fatto a Jerez - ammette l'altro pilota Yamaha - . Fisicamente sto meglio di dieci giorni fa, ma adesso devo dimostrarlo in pista". Infine una battuta di Andrea Dovizioso, quarto in classifica piloti, il migliore della Ducati: "Sono contento dei punti che ho fatto fino adesso e so che sarà difficile tenere questa posizione, ma ci proverò".