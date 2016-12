MotoGP, la Honda blinda Marquez fino al 2016

La Honda ha blindato Marc Marquez fino al 2016: è ufficiale il rinnovo di altre due stagioni per il campione del mondo. Domenica a Le Mans lo spagnolo potrebbe diventare il più giovane di sempre nella MotoGP a conquistare cinque gare di fila e intanto si gode il, meritato, prolungamento: "Sono molto contento. E' un onore correre per questo costruttore, e sono felice di rimanere con questo gruppo".

Marquez, campione del mondo MotoGP nel 2013 al suo debutto nel circus, sta confermando in questa stagione di essere il più forte avendo vinto tutte e quattro le prove finora disputate (Qatar, Austin, Argentina e Spagna). Entusiasta Marc Marquez: "Sono lieto di annunciare il mio rinnovo con HRC. Avevo sempre sognato di far parte del team Repsol Honda, e grazie a Honda, il sogno è divenuto realtá giá un anno e mezzo fa. Il successo della stagione passata è arrivato così in fretta e non mi sarei mai immaginato di ottenere tutto quello che abbiamo ottenuto. Diventare Campione del Mondo nel mio primo anno è stato un altro sogno che si è avverato. E' un grande onore per me far parte della famiglia Honda e sono molto felice di rimanere con questo gruppo di persone così speciali per altre due stagioni".

Ovviamente soddisfatta anche la Honda attraverso le parole del vicepresidente HRC Shuhei Nakamoto: "Siamo molto lieti di aver raggiunto un accordo per avere Marc in squadra per altre due stagioni. Era scontato che volevamo mantenere Marc nella nostra famiglia, così come lui voleva rimanere con noi; è stato quindi naturale rinnovare il contratto, anche se la stagione è appena iniziata. E’ stato giá protagonista di un grande inizio 2014 e continua a imparare e migliorarsi, la sua capacità di assorbire informazioni e adattarsi alla moto è ammirevole".