MotoGP, Biaggi sull'Aprilia Art al Mugello

Poco dopo le 10 Max Biaggi è sceso in pista al Mugello per il primo di due giorni di test in sella all'Aprilia Art impegnata in MotoGP con la formula "Open". Ad accoglierlo una moto priva di grafiche ma con il suo numero 3 in bella vista. Per il romano si tratta di un premio della Casa con cui ha ottenuto i più grandi successi, in 250 come in Superbike, ma potrebbe aprire le porte anche a qualcosa in più. Un ruolo di collaudatore e forse non solo. Anche perché Danilo Petrucci, fratturatosi un polso nel warm-up di Jerez, non potrà correre a Le Mans. Con che moto? Guarda caso un'Aprilia Art gestita dal team Iodaracing...