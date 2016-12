MotoGP: a Jerez Marc Marquez vola anche nei test

Sempre Marc Marquez. Dopo aver dominato il GP di Spagna centrando il quarto successo di fila, il campione del mondo in carica della MotoGP ha fatto segnare anche il miglior tempo nei test ufficiali sempre a Jerez de La Frontera. Lo spagnolo in sella alla Honda ha girato in 1'38"737. Jorge Lorenzo e Valentino Rossi su Yamaha sono i primi inseguitori rispettivamente a +0.262 e a +0.326 dal leader. Quarto tempo per Dani Pedrosa (Honda).

Quinto tempo per Alvaro Bautista (Honda), Stefan Bradl (Honda) con il sesto crono. Undicesimo tempo per Andrea Iannone (Ducati), mentre Simone Corsi, che ha debuttato nella MotoGP in questo test in sella alla Yamaha FTR di Colin Edwards, ha chiuso con il 18° tempo. Per Corsi si è trattato di una prova in vista dell'eventuale passaggio nella classe regina il prossimo anno.