Valentino Rossi: "Il box fa la differenza. Yamaha ci sta a sentire"

Il campione di Tavullia aggiunge: "Yamaha ci sta a sentire e con Silvano (Galbusera, il capo tecnico) lavoriamo bene. E' un 2° posto fantastico, perché era dal 2010 che non salivo sul podio qui! Abbiamo rischiato partendo con la gomma più dura, che nei primi giri col pieno non era il massimo, ma poi garantiva più stabilità. Infatti con l'altra mescola a fine gara Lorenzo era in difficoltà". Valentino conclude con una battuta sul "suo pilota", Romano Fenati, vincente in Moto3 : "Quasi-quasi, quando vedevamo la gara, non ci credevamo. E' stato ancora davanti e ha fatto il passo. E' fortissimo e velocissimo, nessuno è riuscito a passarlo! Abbiamo il pilota più in forma della moto3".

IL DUO HONDA

Ride di gusto (come sempre) il leader del GP, nonché della classifica iridata stagionale. Marc Marquez, che commenta: "La verità è che sono molto contento! Non avevo mai vinto su questa pista in MotoGP, davanti ai tifosi spagnoli. Sono molto contento, perché non mi aspettavo di fare la gara da solo. Pensavo che gli altri andassero più forte. Ho fatto subito un buon passo, ma anche all'inizio e ero al limite. Poi alla fine ho gestito la gara. Non sembra, ma è difficile vincere! E' un lavoro del team e anche fisico. Serve una forma fisica buona e bisogna prepararsi. Inoltre dopo ogni gara hai sempre maggior confidenza per la prossima".



Sorride con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile, Dani Pedrosa: "Mi è mancato l'inizio di gara. Non era facile, perché ogni curva mi chiudeva davanti. Bisognava non spingere troppo sul davanti. Era impossibile seguire Marquez, che aveva il passo del 1:39. Infatti quasi cado per seguire le Yamaha. Mentre alla fine ho trovato il mio ritmo, passando Lorenzo. Poi ho provato a passare Rossi, ma mi è mancato un giro. Sentivo scivolare un po' il posteriore, ma ci ho provato fino all'ultimo giro. E' mancato però il sorpasso. Marquez è in uno stato di forma magnifico, gira subito fortissimo. Adesso inizia ad essere tanto il gap in campionato... Marc oggi è stato superiore".