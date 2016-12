Moto3: Romano Fenati trionfa a Jerez

Terzo centro in carriera, il secondo di fila, per Romano Fenati (KTM) che in volata vince il GP di Jerez delle Moto3 . Vazquez (Honda) è 2° per 3 millesimi, beffando Rins 3° (Honda). Staccati di oltre +1.2 gli inseguitori: Miller 4° davanti a Vinales , Kornfeil e Marquez . Buona anche la prestazione di Bagnaia , che chiude 8° davanti a Bastianini . Caduto invece Antonelli . Miller resta leader del mondiale con 79 punti, seguito proprio da Fenati, a 74.

"Gli altri volevano fare i furbi - ha detto Fenati - e rimanere dietro per non finire le gomme, invece io ho spinto fin dall'inizio e, dalla 10.a posizione, non era facile tornare su. Però, già dalle prime curve, ero lì davanti. Poi, nell'ultima parte del circuito, dove bisognava avere un po' più di 'pelo', andavo un pochino più forte. Le Honda sul dritto andavano fortissimo e quindi, nel primo pezzo, dove c'è il rettilineo lungo, mi prendevano; però, alla fine, abbiamo fatto una bella gara, anche se non ci sono stati tanti sorpassi come in Argentina. E' stata ugualmente una bella gara, perché l'ho vinta, dunque sono felice".