MotoGP, Valentino Rossi: "Ho cercato di restare in prima fila"

Il campione di Tavullia conclude: "Sono contento soprattutto perché mi sento a mio agio con la moto. Abbiamo lavorato bene in prova e ho un buon setting. Anche se dobbiamo migliorare ancora qualcosa in accelerazione e con le temperature alte abbiamo qualche problema di trazione. Le gomme per la gara invece le sceglieremo solo domani in base alla temperatura".



Il poleman di Jerez sorride come ormai da abitudine, dopo aver conquistato tutti i sabati di questa stagione. Un Marc Marquez contento che spiega, però, di non avere avuto vita facile in qualifica: "Stavo facendo un po' più di fatica rispetto agli altri weekend, ma abbiamo ottenuto ugualmente la pole. La gara penso che sarà un po' diversa perché soprattutto Dani ha un passo molto forte, quindi vediamo come va. La pole è importante perché è una motivazione in più, visto che stavo facendo un po' di fatica".



Fatica che ha fatto sicuramente in misura maggiore Jorge Lorenzo, ritrovato dopo il podio dell'Argentina: "La seconda prima fila consecutiva è un grande segnale per restare positivi e pensare che possiamo lottare per la vittoria. Sicuramente non sarà facile perché Marquez va molto forte, non solo nel giro singolo, ma anche nel passo gara. Però anche noi siamo andati molto forte, quindi proveremo a seguire Marquez in gara e se non ci riusciremo, un altro podio sarebbe fantastico".



Podio che invece resta per il momento un obiettivo dichiaratamente lontano per Andrea Dovizioso, che chiude la seconda fila: "Era il massimo che potevamo fare. Secondo me ho fatto un gran tempo! Sono molto contento del mio giro, fatto con questa temperatura davvero alta. E' un risultato molto importante, perché in funzione gara non siamo tanto a posto: con le alte temperature facciamo veramente fatica. Quindi era fondamentale partire più avanti possibile, per cercare di non perdere troppo nei primi giri. Sono molto contento della qualifica che ho fatto. Credo che sarà una gara molto dura: dietro ai primi 5 ci può essere una bella lotta".