MotoGP, Marquez svetta nel caldo delle libere 2 di Jerez

In una sessione di libere, la seconda, in cui in tanti non sono riusciti a migliorare i tempi della mattinata, Marc Marquez è stato il più veloce in pista. A Jerez , quarta tappa della MotoGP, lo spagnolo della Honda ha chiuso in 1'39"757, quattro decimi più lento del crono di Aleix Espargarò in FP1. Poi lo stesso Espargarò (Ftr-Yamaha) e Dovizioso (Ducati), 2° e 3° a poco più di due decimi. Alle loro spalle le Yamaha di Rossi e Lorenzo. Pedrosa 6°.

La temperatura, decisamente più alta rispetto a quella della prima sessione, ha impedito a oltre metà dello schieramento di migliorare i tempi, complice anche il fatto che in tanti si sono concentrati sul setup della moto per la gara. Sta di fatto che in queste condizioni Marquez è stato l'unico, insieme ad Espargarò (che resta leader di giornata), a scendere sotto il muro dell'1'40", confermandosi già pronto, o quasi, per domenica pomeriggio, quando si assegnerà la vittoria. Oltretutto Marc è riuscito a migliorarsi rispetto alla mattina e l'unico inconveniente c'è stato quando ha provato la partenza, lasciando spegnere il suo quattro cilindri, il che l'ha costretto a scendere dalla RC213V e spingere. E' forse quella dell'imprevisto l'unica speranza, per gli altri, di strappargli il successo. Altri che vedono due outsider come Espargarò e Dovizioso inserirsi davanti ai contendenti per il podio, anche se favoriti dall'uso della gomma supersoft riservata ai beneficiari del regolamento "Open".

Valentino Rossi ha fatto praticamente lo stesso tempo di Jorge Lorenzo, anche se rispetto al compagno di box è riuscito a limare qualche centesimo al suo crono. Dani Pedrosa è lì con loro, mentre il primo del secondo gruppo è stato Alvaro Bautista, finalmente davanti dopo una trasferta oltreoceano tutta da dimenticare. Lo spagnolo di Gresini ha fatto meglio di Stefan Bradl e delle Ducati di Yonny Hernandez e Andrea Iannone (protagonista anche di un dritto), rispettivamente nono e decimo nella classifica combinata. Buon 12° posto di Michele Pirro nelle FP2 (15° assoluto), mentre segnali interessanti sono arrivati da Danilo Petrucci, 18° con la sua Art, ma soprattutto a solo 1"8 da Marquez. In grossa difficoltà Cal Crutchlow e Colin Edwards. Il ducatista è alle prese con la recente frattura della mano destra, l'americano con l'età che avanza e un feeling che tarda ad arrivare, tanto da essere a rischio licenziamento (Corsi e proprio Petrucci i possibili sostituti). Il gran caldo, poi, ha messo in difficoltà diversi piloti. A terra sono finiti Aoyama, Smith (indietro come Pol Espargarò con le M1 satellite) e Barbera, tutti senza grosse conseguenze fisiche.