MotoGP, Crutchlow torna in sella a Jerez

La Ducati si presenta a Jerez, quarta tappa della MotoGP, con una squadra ufficiale a tre punte. Oltre ad Andrea Dovizioso e al collaudatore, presente come wild card, Michele Pirro, in Spagna tornerà Cal Crutchlow, che aveva saltato la trasferta in Argentina per una piccola frattura alla mano destra. Per accelerare il suo recupero, l'inglese ha trascorso questi ultimi giorni a casa, nell’Isola di Man, cercando con l’aiuto della camera iperbarica di essere pronto per la gara.