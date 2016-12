MotoGP, Valentino Rossi: "A Jerez obiettivo podio"

"Dobbiamo lavorare molto. La moto è competitiva ma abbiamo alcuni punti deboli che dobbiamo migliorare per andare più veloce e poter lottare con le Honda". Ha le idee chiarissime Valentino Rossi in vista del GP di Spagna. "Jerez è uno dei più particolari e importanti weekend della stagione, la pista è fantastica e ci saranno tanti tifosi, quindi l'obiettivo è quello di migliorare e salire sul podio", ha aggiunto il pilota della Yamaha.

"Sarà una gara difficile perché entrambi i piloti Honda sono in gran forma ma il circuito di Jerez non è male neanche per la Yamaha - ha detto Jorge Lorenzo, reduce dal terzo posto nel GP di Argentina - Credo di dover migliorare la mia condizione fisica ancora un po' e dobbiamo lavorare anche sulla moto. Dobbiamo essere pazienti e aspettare il nostro momento, che sicuramente arriverà. Il podio mi ha dato forza e fiducia in più. A Jerez darò il massimo per ottenere un altro gran risultato".