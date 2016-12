MotoGP, Marquez rimonta e vince in Argentina

Come ai tempi d'oro di Rossi, l'esito della gara sembrava già scritto, ma a regalare emozioni inattese è stato proprio il favorito. Così, Marquez, per non deludere i tanti appassionati arrivati in circuito, ha deciso di partire al rallentatore, frenato dall'aggressività degli avversari. I primi giri sono stati un susseguirsi di emozioni, sorpassi, e contatti. Jorge Lorenzo ha provato a fuggire una volta fattosi largo nelle bagarre, ma nel finale non ne aveva proprio più e ha dovuto cedere prima a Marquez e poi al rimontante Dani Pedrosa. E' comunque il primo podio stagionale per il maiorchino, reduce da due disastrose gare in Qatar e Usa. Certo, per stare davanti a Marc ci vorrà ben altro. Il campione in carica è sembrato giocare al gatto col topo nel momento clou della gara, a nove tornate dal termine, e adesso, con tre vittorie sui tre, la corsa al titolo sembra essere già decisa. Anche perché la sua Honda è la migliore moto del lotto, come ha anche dimostrato Pedrosa, bravissimo nel finale a girare a suon di tempi record, che lo hanno portato non troppo distante da quello che ormai è il suo caposquadra. Solo lui, in questo momento, sembra essere in grado di potergli dare fare fastidio, anche se i punti di distacco sono già 19.

E gli italiani? Le aspettative erano tante, ma alla fine ci siamo dovuto accontentare di buoni piazzamenti, ma nulla più. Valentino Rossi partita con l'obiettivo di giocarsela proprio con Lorenzo per il podio e forse ce l'avrebbe potuta fare se non fosse finito fuori pista nelle fasi concitate del dopo partenza, complice un sorpasso deciso di Stefan Bradl, poi buon quinto. Del grupppetto ha fatto parte anche Andrea Iannone, che ha festeggiato per una sesta posizione che è il suo miglior piazzamento da quando corre in MotoGP. Il pilota del team Pramac era partito fortissimo, ma poi ha pagato il consumo eccessivo delle gomme. Chi ha proprio sbagliato la scelta è stato Andrea Dovizioso. Il forlivese è partito con una gomma extradura anteriore, che però non ha funzionato, costringendolo a remare ai margini della "top ten", piegato anche dalle due Yamaha satellite di Bradley Smith e Pol Espargarò. La battaglia per il decimo posto, che valeva anche la platonica vittoria dei piloti con moto Open è andata un po' a sorpresa a Hiro Aoyama (Honda), che ha approfittato della caduta di Aleix Espargarò subito dopo il via (poi si è piazzato 15°), per festeggiare un successo inaspettato davanti al compagno di team Nicky Hayden e alla Ducati di Yonny Hernandez. Subito a terra Alvaro Bautista e Danilo Petrucci, mentre Michel Pirro è stato 17°.