MotoGP, Marquez firma una pole da record in Argentina

Tutto come previsto, insomma, anche se forse in pochi si aspettavano che Marquez potesse spingersi così avanti. Dopo il primo tentativo, la sua pole (la terza su tre in questo 2014) era già al sicuro, ma il fenomeno di Cervera si è superato, stampando un tempo stratosferico, addirittura 1"5 in meno rispetto alle libere. E, purtroppo per gli altri, assolutamente inavvicinabile. Se in gara non succederà qualcosa, i tanti appassionati argentini assisteranno a una cavalcata solitaria. Diverso il discorso per il resto del podio. Perché sembrano essere in tanti a potersi giocare le altre posizioni che contano.pare aver ritrovato il suo feeling con la M1 conquistando la sua prima fila della stagione,vuole almeno chiudere alle spalle del compagno di squadra se non proprio infastidirlo, mentre l'Italia si affida ad, entrambi sicuri di poter dire la loro anche allo spegnersi del semaforo. Purtroppo, però, molto dipenderà dal consumo delle gomme che qui si sta rivelando fondamentale: chi farà la scelta giusta, soprattutto di setting, potrebbe avere un vantaggio considerevole. Del gruppo potrebbero far parte anche Bradley Smith, Andrea Iannone e, quest'ultimo vittima di una brutta caduta appena dopo aver effettuato il suo primo giro lanciato. E magari anche quell'che finora si è rivelato una spina nel fianco delle Factory soprattutto in prova. Ancora delusione per Alvaro Bautista, non in grado di fare meglio del 10° posto, e Pol Espargerò, appena alle sue spalle.

Da un Q1 infuocato era risalito più che Smith, come prevedibile, soprattutto un sorprendente e finalmente incisivo Nicky Hayden, che poi ha chiuso le qualifiche al 12° posto, con la soddisfazione di essere la seconda delle Open. Per quanto riguarda le altre posizioni, invece, Redding (fuori di un soffio), Edwards, Abraham, Aoyama ed Hernandez si sono piazzati dalla casella 13 alla 17, giocandosi il passaggio del turno sino all'ultimo. Niente da fare per Michele Pirro, sostituto di Crutchlow sulla Ducati, e Danilo Petrucci con l'Art: per loro posizione 19 e 23 in griglia.