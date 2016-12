MotoGP, Marquez ritocca il suo record nelle libere 3

Insomma, quest'ultimo turno ha detto che l'esito del GP sulla pista di Termas de Rio Honda potrebbe essere meno scontato del previsto. Certo, Marquez resta il grandissimo favorito sia per la pole, sia per la gara, ma gli altri hanno reagito al suo primo giorno prodigioso. In particolare, Dani Pedrosa ha ribadito di non voler lasciare scappare il campione in carica, portandosi in scia nella classifica dei tempi. Il segnale più incoraggiante, però, lo hanno dato in casa Yamaha. Soprattutto Valentino Rossi, che ha portato a meno di tre decimi il ritardo da Marquez. Il che, partendo da 2" incassati ieri, non è ceto un passo avanti da poco. Anche Jorge Lorenzo ha rialzato la testa, pur rimanendo alle spalle della cugina Open di Espargarò. Quanto alla Ducati, Andrea Dovizioso solo nel finale è riuscito a ritoccare il suo tempo, anche se è rimasto a mezzo secondo da Marquez. Qualche problema fisico, invece, per Andrea Iannone, ancora acciaccato per la caduta di venerdì, ma comunque saldamente nella "top ten". Sarà battaglia nel Q1, dove, a parte Bradley Smith che dovrebbe riuscire a superare il taglio, saranno in tanti a darsi battaglia per conquistare l'ultimo posto disponibile per la Q2. A partire da Yonny Hernandez, unico sudamericano al via nella MotoGP, che dovrà vedersela con le Open di Edwards, Hayden e Redding. Difficile che riesca a farcela Michele Pirro, 16°, ancora di più Danilo Petrucci, solo 21°.