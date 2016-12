MotoGP, Rossi: "Il problema è Marquez"

E' un Valentino Rossi positivo quello che esce dalla prima giornata di prove libere del GP delle Americhe. "Sono contento - ha detto il pesarese - di come è andata. Già andiamo molto meglio dell'anno scorso, non è male come inizio". Peccato per quel Marquez: "Le Honda sono ancora fortissime, soprattutto nell'uscita dai tornantini, mentre nelle altre parti andiamo praticamente uguali. Quest'anno con il seamless va meglio, ma loro riescono a sfruttare meglio l'accelerazione. Il problema è Marquez, è andato troppo forte per tutti, ha dominato. Spero di arrivare più vicino, ma con otto decimi di vantaggio già nel primo turno...".

Uno dei dubbi di Rossi della vigilia riguardava le gomme. La Bridgestone ha portato ad Austin le sue "medie" in versione 2013 per un problema di produzione che non ha permesso al costruttore giapponese di costruire abbastanza pneumatici in versione 2014. "Le gomme 2013 - ha detto Rossi - vanno abbastanza bene i primi due o tre giri, poi però non vanno più. Se dovessi usarla in gara sarei preoccupato, sarebbe meglio con la gomma nuova. Vorrei usare la dura, che è in versione 2014".

Solo sorrisi, invece, per Marc Marquez. "Questo primo giorno è andato davvero bene - ha ammesso il giovane iberico - . Sono ovviamente contento del tempo e anche il distacco di un secondo tra me e il primo degli inseguitori-Comunque, la cosa più importante è che la gamba sia ok, molto di più che in Qatar. Sono riuscito a fare entrambe le sessioni senza antidolorifici. Adesso aspettiamo di vedere cosa succederà sabato. Sappiamo di aver un piccolo vantaggio e vedremo di amministrarlo bene, ma sono sicuro che gli altri si avvicineranno".

In casa Ducati c'è ottimismo anche se Andrea Dovizioso sa che il podio resta difficile. “E’ bello essere lì davanti e soprattutto vedere tre italiani così competitivi. Era da un po’ che non succedeva - ha raccontato - . In questa pista mi sono trovato bene già lo scorso anno e questo permette di concentrarsi maggiormente sui dettagli, avendo già una buona base. Marquez a parte siamo tutti vicini, siamo messi un po’ meglio degli altri weekend. Siamo veloci sui rettilinei e freniamo veramente forte. La gomma morbida in gara? Se le temperature si abbassassero, potrei usarla”.