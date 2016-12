MotoGP, Marquez fa il vuoto ad Austin

Se il buon giorno si vede dal mattino, allora sarà un GP dal destino già scritto. Marquez è stato stratosferico nella prima uscita in pista, su quello stesso tracciato dove dodici mesi fa ottenne la sua prima vittoria in MotoGP. Il campione in carica ha girato già su tempi quasi record e gli altri sono rimasti a guardare. Sul giro secco si è confermato ancora Espargarò, che ha portato la sua Open a contenere il distacco sotto 1". Solo lui e Dani Pedrosa ci sono riusciti. Valentino Rossi, a lungo secondo, nel finale non è riuscito a migliorare il proprio tempo. Nell'altra metà del box Yamaha, intanto, è crisi nera visto che Lorenzo, arrivato in Texas un po' influenzato, ha continuato a manifestare problemi di feeling con la sua M1 e ha accusato un ritardo per lui davvero insolito. Si conferma competitiva in prova la Ducati, che ha piazzato Andrea Dovizioso al quinto posto e Cal Crutchlow, ancora alle prese con una problema elettrico, settimo. Le due Desmosedici si sono messe alle spalle le Honda di Bradl e Bautista (subito a terra), con Iannone in mezzo. La prima delle Honda Open è quella di Nicky Hayden, 13°, davanti al connazionale Colin Edwadrs fresco di annuncio di ritiro, mentre Danilo Petrucci con l'Aprilia Art ha chiuso 20°.