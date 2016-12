MotoGP, Vale Rossi palleggia con Cafù

Valentino Rossi, ha fatto tappa in Brasile prima di recarsi negli Stati Uniti per il secondo round del mondiale MotoGP 2014. Rossi, che è volato a San Paolo del Brasile per un evento promozionale della Yamaha, ha incontrato l'ex pilota Alex Barros e la stella del calcio carioca Marcos Cafù. I due si sono ritrovato presso Fazenda Capuava, sede di un circuito privato dove Rossi si è esibito in pista con una moto di serie prima di indossare gli scarpini per scambiare qualche passaggio con l'ex milanista e romanista. "L'incontro con Cafù - ha detto Rossi - è stata una sorpresa. Mi sono divertito molto con lui in pista, ma è stato molto più divertente quando abbiamo giocato a calcio. Lui è ancora forte, anche più forte di me". Immancabile, poi, lo scambio di gadget.