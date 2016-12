Valentino Rossi: "Spero di riuscire a partire forte. Tutto può succedere"

Valentino Rossi analizza la sua qualifica : "Non sono molto soddisfatto. Sono 10° in griglia, ma il distacco dalla pole è di solo mezzo secondo. Il mio tempo sul giro non è poi così male. Sono migliorato molto. Abbiamo lavorato bene sulla moto e alla fine 1:55.0 non è così male, è sette decimi più veloce rispetto allo scorso anno. Dobbiamo essere pronti per la gara. Spero di essere forte nei primi giri".

Il campione di Tavullia spiega: "Direi che abbiamo fatto un buon passo avanti. Il problema è che c'è molto equilibrio tra tutti. Siamo vicini: 12 piloti in 6 decimi! Per la gara dobbiamo essere pronti a tutto, perché tutto può succedere. Il ritmo è molto simile per tanti piloti, tranne che per Marquez... Marc è stato impressionante e ha fatto un buonissimo lavoro. Anche gli altri ragazzi, Pedrosa e Lorenzo in particolare, non sono molto lontani".

Il poleman Marc Marquez, commenta: "Sono davvero felice! Questa pole è speciale per me, perché dopo essere tornato dall'infortunio è una spinta per la fiducia. In ogni caso, sappiamo che domani è il giorno che conta ed è in gara che i punti sono decisivi. Quindi dobbiamo restare molto concentrati. Potrebbe essere molto difficile per me fisicamente, perché non ho molta forza nella gamba e devo compensare con il braccio destro. Siamo soddisfatti di come è andata oggi e penso di aver trovato un buon setup, con pochi dettagli ancora da definire nel warm up. Sarà difficile, perché molti piloti hanno un ritmo molto simile, ma cercheremo di fare una buona gara".

Andrea Dovizioso si gode la quarta piazza, ma soprattutto il distacco minimo dalla vetta: "Sono molto contento del tempo, ma altrettanto arrabbiato perché non sono riuscito a fare un giro perfetto. Quando vedi sul display dei tempi 1.54 è bello e sei contento, però quando senti di aver lasciato in giro qualcosina ti viene rabbia. E' un weekend un po' particolare da interpretare. Secondo me domani sarà una bella gara, come passo siamo in tanti molto vicini".