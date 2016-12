MotoGP, Qatar: Espargarò imprendibile, Iannone secondo

Prove condizionate dalle gomme. I piloti di testa, infatti, hanno a disposizione le morbide che permettono di trovare un migliore assetto sul giro veloce a differenza dei migliori che utilizzano pneumatici medi maggiormente performanti in vista della gara. Tra i più accreditati alla vittoria nel Gp di domenica spicca il quinto posto del campione del mondo in carica, Marc Marquez, staccato di 673 millesimi da Espargarò. Jorge Lorenzo con la sua Yamaha ha trovato il giro giusto soltanto nel finale di sessione staccando un 1'55"996 che lo piazza in settima posizione. Più in difficoltà è invece apparso Valentino Rossi, ancora in cerca del feeling ideale con la moto e staccato di quasi un secondo dal migliore. Dani Pedrosa, infine, chiude la top ten. Sabato le qualifiche a partire dalle 18.35.