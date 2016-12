MotoGP, Espargarò precede Dovizioso nelle libere 2 in Qatar

Cronometro alla mano il più grande dei fratelli Espargarò inizia davvero a fare paura ai big, perché i suoi tempi ora sono davvero interessanti. E poco importa se abbia fatto i suoi giri veloci con la gomma morbida. La stessa usata anche da Andrea Dovizioso, che dopo un giovedì opaco, è partito bene nel secondo giorno di prove. Che non offre certezze assolute, ma qualche indicazione interessante l'ha data. Come ad esempio quella che ha visto la rinascita delle Honda, anche se la migliore è stata quella del team Gresini affidata ad Alvaro Bautista. Dietro, però, sono comparse le RC213V colorate Repsol di Dani Pedrosa e di un acciaccato Marc Marquez. Il distacco di questi ultimi supera il mezzo secondo, ma conferma che la loro è la moto da battere. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la Yamaha. Se è vero che davanti a tutti c'è comunque una M1, pur se in versione Open, lo è altrettanto che Smith, sesto, e Pol Espargarò, ottavo e protagonista di una brutta caduta in avvio di sessione, hanno fatto meglio degli ufficialissimi Valentino Rossi e Jorge Lorenzo,. Il pesarese è riuscito a fare un passettino in avanti all'ultimo tentativo, ma il 1" dalla vetta inizia a preoccupare. Passo indietro in classifica per Andrea Iannone, scivolato al decimo posto, mentre la Honda Open arranca ancora, con Hayden 14°, Redding 16° e Aoyama 18°. Sul fondo della classifica le tre moto "made in Aprilia". Occupano la 21.a, 22.a e 23.a posizione motorizzando le PBM di Parkes e Laverty e fornendo la Art di Petrucci. La strada per schierarsi in forma ufficiale, e provare a vincere, nel 2016, è ancora lunga.