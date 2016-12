MotoGP, Aleix Espargarò meglio dei big

Inizio con sorpresa per la MotoGP in Qatar . Nella prima sessione di prove libere a Losail, il più veloce è stato Aleix Espargarò con la Ftr-Yamaha, che ha chiuso con il tempo di 1'55"201. Dietro di lui tanti outsider: nell'ordine Bautista (Honda), Smith (Yamaha) e Iannone (Ducati).Il primo dei big è stato Pedrosa (Honda), sesto davanti a Rossi (Yamaha). Nono Lorenzo, undicesimo Marquez. Curtchlow, 13°, migliore delle Ducati ufficiali.

I piloti ufficiali hanno pagato anche il fatto di non aver disputato i test invernali in Qatar, al contrario dei piloti satellite e Open, visto che hanno girato a Phillip Island. A complicare il lavoro delle squadre c'è stata l'interruzione della sessione per alcuni minuti dopo un quarto d'ora a causa della ghiaia portata in pista dalla caduta di Yonny Hernandez, volato via con la sua Ducati. Un intoppo in più per i piloti, che già hanno avuto a che fare con l'asfalto sporco e la scarsa aderenza.

Sta di fatto che Espargarò ha confermato quanto di buono fatto vedere in inverno, mettendosi davanti a tutti. A sorpresa, però, dietro di lui non si sono piazzati gli attesi protagonisti della stagione, ma tanti outisder. Tra questi c'è Andrea Iannone, bravo a portare la sua Ducati nelle posizioni di vertice. Quanto alle stelle, Dani Pedrosa ha accusato oltre 1" dal leader, facendo meglio, però, di quelli che dovrebbero essere i suoi avversari nella corsa al numero 1. A partite da Valentino Rossi, alle sue costole ma davanti al compagno di team Jorge Lorenzo e soprattutto a Marc Marquez, ancora alle prese con i postumi della frattura alla gamba. Un po' in ombra le due Ducati ufficiali, con Cal Crutchlow appena davanti ad Andrea Dovizioso.