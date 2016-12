Test MotoGP, Lorenzo si conferma a Phillip Island

Jorge Lorenzo si conferma anche dopo la seconda giornata di test della MotoGP a Phillip Island . Sul cocente asfalto australiano (oltre 50 gradi), il pilota spagnolo della Yamaha ha fatto segnare ancora il miglior tempo chiudendo col crono di 1'29.133. Alle sue spalle un poderoso Dani Pedrosa con la Honda (1'29.381) che fa meglio di Andrea Dovizioso (terzo con la Ducati in 1'29.387) e di Valentino Ross i, quarto in 1'29.516.

"Abbiamo lavorato molto – ha raccontato Valentino Rossi – . Ho fatto due mezze simulazioni di gara con due gomme diverse, concentrandomi su mescole differenti. Con il primo pneumatico ho avuto qualche problema, ma con il secondo sono stato più veloce e le sensazioni dopo 14 giri non erano male. Penso che abbiamo trovato qualcosa di positivo e la Bridgestone può ora decidere quale sia la gomma migliore per il GP. Non sarà comunque facile, perché non tutti i piloti sono d’accordo su quale funzioni meglio".