MotoGP, test Sepang: zampata Pedrosa, Rossi quarto

E pensare che dopo la giornata di mercoledì (e anche dopo le prime ore odierne) Pedrosa sembrava il più in difficoltà tra i big. Poi sono arrivati una serie di giri veloci che hanno fatto capire le intenzioni di Camomillo e della sua Honda per la stagione che parte tra 23 giorni: non si scende sotto i 2 minuti (best lap di Marquez della scorsa settimana lontano 7 decimi), ma la prestazione dello spagnolo è comunque significativa. Dietro di lui continuano a destare buone impressioni Espargaro e Bautista, che ieri erano stati i migliori in pista. Valentino Rossi, quarto, ha un buon passo ma fallisce il guizzo in chiusura di test: il pesarese, come del resto l'ottimo Dovizioso rispetto ad un Crutchlow settimo, fa nettamente meglio del compagno Lorenzo, apparso in grave difficoltà. Venerdì ultima giornata di test a Sepang.