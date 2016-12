MotoGP, test Sepang: sorpresa Bautista, Dovizioso meglio di Rossi

Giornata di sorprese a Sepang , teatro della seconda sessione di test della MotoGP . Dopo il primo pomeriggio di prove, a piazzarsi davanti a tutti col tempo di 2'00"848 è stato Alvaro Bautista . Dietro di lui, dopo una serie infinita di sorpassi in vetta, i due Espargaro . Quarto tempo per Andrea Dovizioso (+ 0"181), che si tiene dietro sia Jorge Lorenzo che Dani Pedrosa . Settimo Rossi a 0"501, assente Marc Marquez per la frattura del perone.

Senza il campione del mondo, che aveva agito da cannibale nei primi test stagionali di tre settimane fa (sempre in Malesia) e che dopo l'ultima visita di controllo ha deciso di rientrare solo per il GP del Qatar, è stato Bautista a sorprendere tutti: su pista sporca e con 42 gradi all'ombra, lo spagnolo del Team Gresini ha piazzato la sua moto davanti a tutte le altre. I fratelli Espargaro hanno regalato spettacolo, con Aleix che è stato a lungo il leader di questi test ma è stato scavalcato nel finale da Bautista.

Piacevole sorpresa da parte di Andrea Dovizioso, che in attesa di sperimentare anche la Ducati Open si è piazzato comunque al quarto posto. Nel complesso deludenti le prove dei big: il migliore alla fine è stato Lorenzo, comunque staccato di 0"310, mentre Rossi (Yamaha) è stato per quasi tutta la sessione ai piedi del podio virtuale ma alla fine ha dovuto accontentarsi del settimo posto. Il pesarese ha girato tanto (65 complessivi) ma non ha trovato la stoccata. Un guizzo che potrebbe arrivare domani, quando si scenderà in pista a Sepang per la seconda giornata di test.