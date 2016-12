Valencia, arrestato Hector Barbera: guidava con la patente ritirata

Ancora guai per Hector Barbera . Il pilota della FTR Kawasaki è stato arrestato a Valencia per guida senza patente . Pizzicato al volante di una Maserati, lo spagnolo è stato fermato durante un controllo di routine e, dopo essere stato identificato, è stato accusato di violazione della sicurezza stradale. A Barbera, infatti, la patente è stata ritirata nel 2012 dopo essere risultato ubriaco alla guida dell'auto di un amico.

Ai tempi, il pilota della Avintia Blusens era stato fermato dalla polizia dopo aver passato tre semafori col rosso, facendo registrare un tasso alcolemico tre volte superiore ai limiti consentiti. Per questo gli era stata ritirata la licenza di guida per due anni e due mesi. Divieto che Barbera non ha evidentemente rispettato, visto che girava per le strade di Valencia con una Maserati. Questa volta però, per fortuna, almeno senza aver bevuto alcolici.