Sepang, Marc Marquez è un martello: calli e piaghe sulle mani

Marq Marquez è un martello e non si risparmia mai. Nemmeno nei test. Dopo essere sceso sotto il muro dei 2' sul tracciato malese dell’International Circuit di Sepang, lo spagnolo ha infatti pubblicato su Twitter una foto del palmo della mano, con tanto di calli e piaghe provocati dai numerosi giri in sella alla sua Honda. "Quasi come Rafa Nadal", scrive il Campione del Mondo in carica sul social network a corredo dell'immagine. Roba da uomini veri.