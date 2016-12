"Buon compleanno Sic", in migliaia a Rimini

Folla di fans, dall'Italia e dall'estero, al "105 Stadium" di Rimini per la terza edizione di "Buon compleanno Sic", iniziativa promossa per festeggiare idealmente il 27° compleanno di Marco Simoncelli, il campione della MotoGP nato il 20 gennaio e morto in un incidente sul circuito di Sepang nel 2011. Il ricavato della serata è andato alla Fondazione onlus intitolata al centauro di Coriano e voluta dai familiari. "Padrone di casa" è stato Sergio Sgrilli, amico di sempre del Sic, e con lui un cast di comici, cantanti e amici del mondo della tv, tra cui Leonardo Manera, Maurizio Lastrico, Katia Follesa e gli artisti di Colorado.