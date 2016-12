MotoGP, Rossi presenta la nuova Yamaha: "Podio a ogni gara"

Ottimista, carico e ambizioso. In occasione della presentazione in Indonesia della nuova Yamaha M1, Valentino Rossi si rilancia in vista del prossimo motomondiale e alza sensibilmente l'asticella: "Questa stagione è molto importante per me, le aspettative sono molto elevate - spiega il pilota -. Il mio obiettivo è cercare di fare meglio dell'anno scorso, essere più competitivi e lottare per il podio ogni fine settimana".