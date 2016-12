MotoGP, Marquez fenomeno anche nel dirt track

Che sia un fenomeno si era già capito, ma per quelli, pochi, che avevano qualche dubbio, la gara di dirt track di Barcellona deve averli fatti ricredere. Marc Marquez ha infatti dato spettacolo nel "Superprestigio Dirt Track" organizzato al Palau Sant Jordi. Al via i tre iridati del Motomondiale (Marquez, Pol Espargaro e Vinales), alcuni dei loro principali avversari della scorsa stagione e non solo e il numero uno della specialità, l'americano Brad Baker. Che nella superfinale ha usato tutta la sua esperienza per eliminare Marquez con una spallata al termine di un duello per la vittoria al cardiopalmo.