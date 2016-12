Davide Tardozzi ds della Ducati MotoGP

Tardozzi, ravennate di 54 anni, con un passato da motociclista, primo vincitore della prima gara di Superbike della storia e poi team manager della Ducati in SBK fino al 2009, è uno nel dna di Borgo Panigale che ha Borgo Panigale nel proprio DNA; nonostante qualche dissapore in passato avesse allontanato le due entità. A voler fare una battuta verrebbe da dire che se solo affidassero la guida della Desmosedici a Fogarty o a Bayliss il cerchio si chiuderebbe, ricomponendo un mosaico storico che appartiene al passato delle derivate di serie. Già, perché il Capo Progetto, come sapete, è il torinese Paolo Ciabatti che a quei tempi gravitava già nell’orbita Ducati e che a Davide Tardozzi è legato da un rapporto antico e stretto.



Il dubbio relativo a questo rientro abbastanza scontato riguarda piuttosto il nuovo responsabile tecnico Gigi Dall’Igna. Sia lui sia Tardozzi sono personalità forti; sia lui sia Tardozzi sentono l’impegno in maniera molto intensa. Non sono due uomini normali, ma due primedonne, perché entrambi hanno seminato e raccolto parecchio. In questo senso potremmo doverci preparare a due possibilità: la Ducati non migliora e allora si presenta il rischio di un rimbalzo di responsabilità, oppure la Ducati migliora ed è possibile una gara tra i due per i meriti. Il che non sarebbe nemmeno una cosa così brutta, anzi. Il compito di Tardozzi non è affatto facile, come non lo è stato per Guareschi che sulll’esperienza umana e professionale con Valentino Rossi ha fondato anche il suo futuro. Guareschi riteneva che il pilota dovesse ricevere più ascolto dalla casa e dopo aver incassato per gli stessi motivi una brutta stagione anche con Andrea Dovizioso, che stima moltissimo e di cui è amico, ha evidentemente pensato che sarebbe stato difficile continuare con la motivazione ormai in discesa. E ha mollato. Rapporto bello, lungo, ma un po’ logoro. Amen, capita. E ora tocca a Tardozzi, i cui metodi hanno a che fare con molta ambizione, una determinazione e un’ostinazione secche ed esemplari. Chissà.



Intanto, cercando di capire cosa vorrà fare la Ducati nel 2014, prendono sempre più corpo le ipotesi di un ulteriore anno di transizione. L’ingegner Dall’Igna non ha avuto il tempo materiale per riprogettare di sana pianta la moto ed è in qualche modo costretto a mandare in pista un’evoluzione della Moto2013 che a sua volta è un’evoluzione ecc. ecc…Per questo può assolutamente avere senso puntare di più su una moto “open”, con software Marelli/Dorna invece di quello Ducati nativo e 24 litri di carburante al posto dei 21 previsti per le Motogp ortodosse. I test già effettuati da Michele Pirro indicano come in questa configurazione il motore della Desmosedici risulti più trattabile e la prestazione non sia così gravemente penalizzata. Provare a star davanti alle Honda e alle Yamaha Open (quelle del team Forward) può essere una buona soluzione in attesa che la moto cambi per davvero o che il regolamento renda open tutte le moto iscritte alla MotoGP.