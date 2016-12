MotoGP, il team Iodaracing passa all'Aprilia

Leon Camier sarà uno dei due piloti del team Iodaracing , che il prossimo anno porterà sulle piste della MotoGP le Aprilia Art . In attesa del comunicato ufficiale, la notizia è trapelata della festa della Nolan. Il pilota inglese, scaricato dalla Suzuki Superbike, correrà con il team di Giampiero Sacchi, che a sua volta lascerà la Suter-Bmw per diventare la squadra di riferimento della casa di Noale, decisa a tornare in forma ufficiale nel 2016.

Per Camier e per Sacchi si tratta di un ritorno all'Aprilia. Il primo era stato compagno di Max Biaggi dal 2009 al 2011, il secondo aveva contribuito alle fortune del costruttore veneto nel Motomondiale prima di iniziare l'avventura da "indipendente". Per quanto riguarda il secondo pilota della formazione ternana, dovrebbe essere ancora Danilo Petrucci. L'altra squadra che utilizzerà le Art sarà quella di Paul Bird, il PBM, al via con il riconfermato britannico Michael Laverty e l'australiano Broc Parkes.