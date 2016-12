MotoGP: Jorge Lorenzo, giornata dedicata all'impegno sociale e ai fan

Quella di domenica è stata per Jorge Lorenzo una giornata dedicata all'impegno sociale e ai fan, insieme a Sector No Limits. Il primo appuntamento della giornata è stato al El Corte Ingles di Madrid in calle Princesa, dove lo spagnolo ha incontrato i fans firmando autografi a tutti gli appassionati. La giornata è poi continuata con un brunch per stampa e vip alla Fondazione "Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer", di cui Lorenzo è un fermo sostenitore da diversi anni.