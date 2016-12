Moto3, Romboni ds ad honorem del San Carlo Team Italia

La formazione del San Carlo Team Italia riparte da Doriano Romboni, morto tragicamente sul circuito di Latina durante le prove del Sic Supermoto Day. L'ex pilota avrebbe dovuto essere il direttore sportivo della formazione e la squadra ha deciso di attribuirgli comunque il ruolo ad honorem per "continuare nel suo nome, nel segno della sua amicizia e dei suoi insegnamenti". Un gesto importante, per ricordarlo anche in pista.