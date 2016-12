Romboni, avviata una raccolta fondi

Su richiesta di tanti appassionati, rimasti colpiti dopo il tragico incidente di Latina al Sic Day che ha causato la morte di Doriano Romboni, la Federazione motociclistica italiana insieme al settimanale Motosprint hanno indetto una raccolta in favore delle figlie dello sfortunato ex pilota del mondiale. I versamenti, si legge nella nota della Federmoto, possono essere effettuati con bonifico bancario sul:c/c intestato a FMI BNL PARIBAS, IBAN IT51H0100503309000000000170 con la causale "in favore di Romboni", mentre se i versamenti vengono fatti dall'estero bisognerà usare il codice SWIFT BIC BNLIITRR. L'indicazione di nome e cognome (o ragione sociale) sarà considerata come autorizzazione alla pubblicazione del nome del donatore su Motosprint e sui media della Federazione Motociclistica Italiana (esempio: Mario Rossi in favore di Romboni), dunque, chi preferisce mantenere l'anonimato, sottolinea la nota della Fmu, è pregato di specificarlo.