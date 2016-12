MotoGP, Pedrosa e Puig si dividono

"Dopo molti anni di lavoro insieme in pista con Alberto, la prossima stagione non sarà al mio fianco in garage. Si occuperà di nuovi progetti. Mi ha già dato così tanto che ora è il momento di cambiare un po' il nostro rapporto. Comunque so che Alberto sarà lì per me, se ho bisogno di qualcosa, e questa è la cosa più importante", ha detto Pedrosa.

"Questa è una nuova sfida emozionante per me con HRC e sono molto grato per l'opportunità - ha proseguito Alberto Puig - Inizialmente mi concentrerò sulla nuova Coppa d'Asia, ma poi come il mio ruolo crescerà aiuterò i giovani piloti e farò del mio meglio per aiutare HRC. Per quanto riguarda Dani, spero che possa realizzare il suo sogno, e guardando indietro in questi anni non posso che essere orgoglioso di ciò che si è lasciato alle spalle con tutti i titoli in 125cc e 250cc e tutte le vittorie nella MotoGP".

"Siamo molto felici di rafforzare il ruolo di Alberto in HRC e fare uso della sua vasta conoscenza in questo mondo - ha detto Shuhei Nakamoto - Lui è una risorsa preziosa per Honda Racing e dobbiamo utilizzarlo e beneficiare della sua grande esperienza. Puig è un membro rispettato del paddock della MotoGP e credo che questo sarà un buon nuova sfida per lui".