Romboni, tanta commozione ai funerali

C'era Max Biaggi, che ha seguito la funzione religiosa in disparte, con gli occhi lucidi. "Oggi ti abbiamo onorato caro Doriano. Ti ho toccato un'ultima volta", ha scritto via Twitter il pilota romano. Chi invece le lacrime non le ha trattenute è stato proprio Capirossi. Arrivato in mattinata a Follo per la camera ardente, ha partecipato anche ai funerali, "perché Doriano è stato un rivale, ma soprattutto un amico sincero. Quante sportellate che ci siamo dati, lui si arrabbiava, ma alla fine ci si capiva". Tanti quelli che non sono voluti mancare. C'era Marco Lucchinelli, arrivato per primo alla camera ardente allestita nella sala consigliare del Comune di Follo; Ezio Gianola e Alessandro Gramigni, che a stento sono riusciti a trattenere le lacrime quando hanno visto la storica Honda del team Hb, quella degli anni d'oro della 250, posizionata assieme alla tuta e al casco di Romboni nell'androne del Comune. C'erano anche Loris Reggiani e Andrea Dovizioso. "Una delle persone più vere che abbia conosciuto nell'ambiente delle corse, e che lascia un vuoto grande", afferma il primo. "Persona emotiva e sanguigna, ma tanto buona. Ero a Latina sabato, ci tenevo a essere qua" le parole del pilota Ducati. Fuori dalla chiesa, nel piazzale addobbato con striscioni, anche Paolo Simoncelli, padre di Marco, scomparso nel 2011: "Le parole sono superflue. E' il destino, non c'è nulla da fare. Ognuno ha il suo percorso e quando arriva, arriva". E all'ultimo saluto a Doriano non è voluta mancare neanche la Federazione, presente con il suo presidente Paolo Sesti. "Non mancheremo di aiutare la famiglia di Doriano - ha spiegato - che era un grande uomo che stava dando tanto a questo mondo".