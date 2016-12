Romboni: le immagini dell'incidente

Due giorni dopo la tragica scomparsa di Doriano Romboni, Sportmediaset è in grado di fornire in esclusiva le immagini che chiariscono la dinamica dell’incidente. In una curva a sinistra Romboni perde il controllo della moto e finisce sulla cortissima striscia di prato che separa l’altro tratto della pista. Quasi disarcionato, ma purtroppo ancora attaccato alla moto, Romboni arriva contromano dove transitano i suoi colleghi. A quel punto Gianluca Vizziello non può fare nulla per evitare l’impatto che per Doriano sarà fatale.