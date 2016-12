MotoGP, Rossi: "Le prime sei gare saranno cruciali per decidere se continuare in MotoGP"

Mercoledì 27 novembre a mezzanotte Italia 1 trasmetterà "The New Age - Un anno di MotoGP", speciale a cura della redazione motori di Sportmediaset sulla stagione appena conclusa con la vittoria di Marc Marquez e condotto in studio da Guido Meda. Lo speciale ripercorrerà i temi principali della stagione Motomondiale 2013 attraverso un’intervista esclusiva a Valentino Rossi che sarà il filo conduttore del programma. Il pesarese rilascia dichiarazioni forti sul suo futuro e per la prima volta parla espressamente di un ultimatum che ha dato a se stesso. “Se sono qui e voglio continuare a correre, nel 2014 dovrò stare davanti, più vicino ai primi tre. Da febbraio a giugno i test e le prime sei gare saranno cruciali per decidere se continuare o smettere di correre in MotoGP a fine stagione. A me piacerebbe continuare ancora un paio d’anni, ma solo se sono competitivo”, ha ci ha detto in esclusiva il pilota della Yamaha.