MotoGP, Marquez torna ed è subito il più veloce nei test di Valencia

Dopo una giornata da dominatrici, le Yamaha hanno dovuto chinare la testa davanti a un Marquez tutt'altro che appagato, come ha dimostrato anche il rischio caduta in cui è incappato e il fatto di aver avvicinato la pole di sabato. Lorenzo ha tolto mezzo secondo al suo tempo di lunedì, ma questo non è stato abbastanza per tenere testa al suo giovane rivale. Anche Marc e Pedrosa si sono presentati in pista con la nuova moto scendendo abbondantemente sotto il limite dell'1"31. L'unico in grado di contrastare i primi tre è stato Stefan Bradl, che solo nel finale si è visto togliere la terza piazza da Pedrosa. Giornata poco brillante per Rossi, che ha accusato 9 decimi, facendo peggio di lunedì, ed è stato preceduto anche dalla M1 di Bradley Smith. "Il test è stato abbastanza buono - ha detto Rossi - anche se ho fatto più fatica. Lunedì ero andato meglio, ma abbiamo lavorato sotto tanti aspetti, soprattutto per cercare di consumare meno benzina e abbiamo provato anche diversi setting. Alla fine abbiamo messo le gomme morbide. Non sono stato particolarmente veloce, ma abbiamo fatto un bel lavoro. Pensando a quanto fatto in questa stagione, mi sono divertito, è andata abbastanza bene, ho fatto sei podi e una vittoria, quindi è positivo. Certo gli spagnoli sono andati veramente forte, specie Marquez, quindi dovremo lavorare per poter stare con loro". Tornando a Smith, l'inglese ha provato il telaio ufficiale, migliorando parecchio le sue prestazioni. Bene pure il suo nuovo compagno di squadra, Pol Espargaro, capace di inserirsi nel gruppo delle Ducati nonostante i pochi chilometri in sella a una MotoGP. Il team ufficiale Yamaha, comunque, ha chiuso qui le sue prove, rinunciando alla giornata conclusiva.

In casa Ducati non migliora, almeno per quanto riguarda il cronometro, Cal Crutchlow, che si è fermato a 1'32"114, chiudendo 11° tra le altre Desmosedici di Iannone e del collaudatore Pirro. "Credo che avrei potuto fare un tempo di 1’31"5 se avessi forzato il ritmo”, le parole del britannico, vittima di una scivolata. Telaio aggiornato e nuova carenatura, invece, per Dovizioso. Prima uscita discreta per le Yamaha "Open" affidate al team Forward. Aleix Espargaro e Colin Edwards hanno accusato ben oltre 2" di distacco da Marquez, confermando che c'è ancora da lavorare e limare per avvicinarsi alla "top ten". Ma la Honda RCV1000R non è poi così lontana. Nicky Hayden ha fatto il suo debutto sulla moto di Tokyo, chiudendo 13° a 2" dalla vetta, mezzo secondo in meno di quanto fatto dal suo compagno di team, Aoyama, nella giornata d'apertura.

Si è rivisto in sellacon l'Art del team PBM, anche se non si è messo particolarmente in mostra, mentre Scott Redding ha girato poco per un problema elettrico alla sua Honda "Open" e per il dolore al polso fratturato.