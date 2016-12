Ducati, primo giorno ai box per Dall'Igna

La prima giornata dei test di Valencia è stata anche quella del debutto ufficiale di Gigi Dall'Igna nel box Ducati . "E' iniziata la parte pratica che ci permetterà di cominciare a lavorare sulla moto e definire una strategia per crescere e ritornare dove Ducati merita di essere. E’ ancora presto per parlare di tempistiche e per fare dei programmi più in dettaglio, ma credo che siamo partiti con il piede giusto", ha detto il neo direttore generale.

"E' stato il mio primo giorno in pista come direttore generale Ducati Corse e mi sto rendendo conto e apprezzando la realtà in cui lavoro. Me ne ero già accorto nei giorni scorsi a Borgo Panigale, perché anche a Bologna ho trovato un livello tecnico molto alto ed uno staff di persone con un altrettanto alto potenziale. La prima cosa che proveremo a migliorare sarà la comunicazione tra pista e repar­to corse", ha aggiunto. L'organizzazione si è già mossa perché proprio secondo Dall'Igna, "Paolo Ciabatti diventa direttore sportivo di MotoGP e Superbike, mentre Ernesto Mari­nelli sarà il responsabile del progetto in pista SBK. Per il resto occorrerà una riorganizzazio­ne umana, vo­glio conoscere bene tutti e poi prenderò le decisioni su eventuali innesti".