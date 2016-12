MotoGP: le pagelle di Valencia, per Marquez laurea scintillante

Commissione di insegnanti in piedi e in delirio per la scintillante laurea del 20enne più veloce del mondo, Marc Marquez . Lode, come minimo, e un po' di imbarazzo perché abbiamo finito i superlativi, srotolati su una stagione che riscrive questo sport e su un'ultima gara in cui mostra anche il lato tattico (pure!), giusto per completare il pacchetto di doti che circonda questo fascio di nervi e di talento. Mettici poi la simpatia, la comunicativa, la faccia da schiaffi, il luccichio dello sguardo e siamo a posto: copertine assicurate per i lustri a venire. E non veniteci a dire, vi prego, che saltiamo sul carro del vincitore (come blatera qualcuno via twitter), perché si iniziò a parlare di fenomeno nelle sere del Qatar, per non parlare degli anni scorsi.

Un dieci secco al campione del mondo uscente Lorenzo, lo sconfitto più vincente della stagione. Già è difficile vincere una gara, pensa vincere e cercare di far arrivare l'avversario al quinto posto. Resterà il rammarico per i voli e l'infortunio, resta una domenica perfetta, tra cattiveria, lucidità e precisione, non l'unica domenica perfetta dell'anno per Lorenzo. Se cresce la M1 per Marquez diventa tutto più difficile.

Di Pedrosa che vuoi dire? Lo ringraziamo per quel duello con Jorge, il suo è l'ennesimo 8 che è un gran bel voto, ma gli altri son da dieci, se non di più. La stagione è drammaticamente riassunta dalla manina di Marquez che lo lascia passare a cinque dalla fine, lui che ieri aveva tutto per vincere, doveva vincere e non ha vinto. Carino, veloce; un signore anche nel fare i complimenti all'altro, ma il motomondiale è un posto di diavoli, pronti a tutto pur di.

Valentino è da sei, perché il quarto posto rispecchia l'annata, perché ha certo un paio di buone motivazioni tecniche (la moto meno potente per risparmiare sui consumi, i soliti problemi in frenata) ma resta in fondo a quel gruppetto di eletti che vuole disperatamente raggiungere.

10 e stretta di mano accademica alla Spagna motociclistica che se rischia di stancare per il dominio (soprattutto noi italiani), il dominio se lo merita tutto se porta 100mila persone in tribuna. Vedi poi il duello finale, tutto spagnolo, in Moto3, dove fiocca il dieci del campione del campione del mondo Vinales, il 7 e mezzo di Rins che sbaglia l'ultimo attacco, il 4 a Salom che butta tutto dopo una stagione trascorsa in testa al gruppo. È stata un annata intensa e molto divertente, come detto: ribadisco. Grazie. Ciao ciao.