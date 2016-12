MotoGP: Marc Marquez firma una pole da record a Valencia

FP4 - In 1:31.313 Lorenzo stampa il miglior giro delle ultime libere, dopo una simulazione di gara molto efficace con la gomma dura. Marquez è incollato, 2° per soli 20 millesimi, che diventano 26 per Rossi, 3°. Prende invece quasi 2 decimi Pedrosa, 4°, mentre Crutchlow paga un ritardo di mezzo secondo, pur firmando la quinta posizione. Bradl, Bautista e Smith si accodano, con Dovizioso 9° a +1.353, precedendo Hayden, Iannone, Pirro e Corti.



Q1 - E' un gran colpo di reni quello che porta poi Iannone e Petrucci ad aggiudicarsi l'ingresso in Q2, separati da soli 25 millesimi. Beffato per 8 millesimi invece Barbera, che resta fuori insieme ad Espargaro, Corti ed Hernandez. Yonny che è caduto, come anche Pirro, 7° al termine della sessione intermedia.



Q2 - Pit lane aperta e subito Lorenzo stampa il giro veloce. Un devastante 1:30.645 che vale già il record della pista. Quanto basta per rientrare immediatamente a cambiare le gomme, dando due infervorati feeback al volo ai suoi tecnici relativi al freno posteriore. Prima di andare a sedersi nel fondo del box, attendista. Intanto in pista Marquez e Crutchlow trovano la coda di Jorge in classifica, ma non riescono a passarlo. Pedrosa si accoda in quarta piazza. Ma in pit-lane la tensione è palpabile quando torna Marc, che nemmeno scende dalla moto, aspettando in apnea il veloce cambio gomme per rientrare.



La tensione è alta, ma ecco il colpo di scena: torna nuovamente ai box Lorenzo, che cambia moto inferocito per un sospetto problema al motore. Mentre Marquez in pista vede i colleghi farsi da parte, pronti a lasciargli strada. Pista libera per tirare al massimo, alla faccia di ogni precauzione. Coraggio da leone per un giro pazzo, adrenalinico e spettacolare, che sotto la bandiera a scacchi si conclude incorniciando il nuovo pazzesco record della pista. Risposta devastante all'azione di "disturbo" del venerdì di Jorge, che così resta a 3 decimi, 2°, con le narici fumanti. Mentre Pedrosa si fa sotto, a 86 millesimi dai primi due. Mancano invece due decimi abbondanti nel giro di Rossi, 4° anche nell'ultima qualifica stagionale. Il 46 è dunque in seconda fila con le Yamaha clienti di Crutchlow e Smith, per fare sbarramento alle Honda clienti di Bautista e Bradl. Due che si erano detti pronti ad aiutare il 93 nella corsa al titolo. Sfida che a questo punto aspetta al varco solo Marquez e Lorenzo, che intanto stanno rispettivamente 9 pole a 4. Alla faccia del debuttante...