Rossi in conferenza con Burgess, le motivazioni della separazione

Burgess prosegue: "Non ho pagato per aver detto che sarebbe stato un miracolo un nuovo mondiale vinto da Valentino. In quell'occasione avevo detto che bisogna vincere le gare prima del mondiale. E' stato meglio scoprirlo adesso che domenica mattina".



A chi chiede "Perché ora?", Valentino risponde: "Perchè qualche fottuto giornalista l'ha detto.... No, a parte gli scherzi, l'ho deciso in settimana e non sono stato capace di non dirglielo. Non era giusto lavorandoci di fianco. Non sono fatto così, dovevo dirglielo appena l'ho visto. Non ho nessun particolare problema con il modo di lavorare di Jeremy, ma ho pensato che questo era il momento. Perché sì, credo di poter lottare con Marc e Jorge. Non so se qualcuno della squadra penserà di andarsene, non ho ancora parlato con tutti. Spero di no".



Jeremy prende la parola e aggiunte: "Il momento più importante e bello della nostra collaborazione è stato in Sud Africa nel 2004, senz'altro. Ma anche vincere il mondiale in Yamaha. Il peggior momento? Forse in Qatar e la piazzola in griglia pulita... Sì, adesso sono deluso, ma posso capire che qualche cambiamento sia necessario per migliorare il pacchetto. Ripensando ai 14 anni e alle 80 vittorie, è terrificante quello che abbiamo fatto. Ma adesso sono tranquillo".



Per il nome del sostituto Rossi prende tempo: "Abbiamo due o tre opzioni, ma non abbiamo fretta. Lunedì intanto ci saranno Matteo e Atzumi".



Conclude quindi Burgess: "Il lavoro di quest'anno è una buona base per il prossimo. Gardner, Doohan o Rossi? Non si possono fare confronti del genere. Se è la scelta giusta? È sempre la scelta giusta, quando devi cercare di cambiare una situazione. Certamente apprezzo Valentino, come pilota e come persona nello stesso modo. In molte occasioni è sempre stato onesto".