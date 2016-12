MotoGP: Marc Marquez subito al comando a Valencia

Si scaldano subito gli animi a Valencia, con Lorenzo che a fine turno trova Marquez, intento a provare la partenza, e gli si accoda con tanto di "toccatina" alla ruota posteriore. Un po' come si fa tra amici al semaforo. Non fosse che il 93 di Honda scuote la testa, fingendo poi un'irritata indifferenza. Mentre sotto il casco nero Call of Duty, versione videogame, quella vecchia volpe di Jorge se la ride e prova un discreto gusto nel mettere pressione al rivale. Mette il sale sulla coda, ma intanto Marc è già davanti a tutti, tira come un matto e sembra già molto a posto anche sul passo di gara. Detto che Lorenzo e Pedrosa non sono affatto da meno, piazzati lì ad un batter d'occhio, con prestazioni praticamente identiche. Dietro c'è un vuoto di mezzo secondo, da cui fa capolino un inedito Smith che per un decimino abbondante si mette dietro Rossi. Quasi 7 decimi di ritardo per il 46, fresco di divorzio dal capo tecnico Burgess. Una di quelle cose che non agevolano di certo il lavoro in quest'ultimo weekend stagionale. Si difende invece Bautista, che resiste per 50 millesimi agli attacchi di un Crutchlow già con la testa in Ducati per i test di lunedì. Ducati che intanto vede gli ultimi testa a testa tra l'uscente Hayden e un Dovizioso che gli si piazza in scia per 18 millesimi.