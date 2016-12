Marc Marquez: "Non avrei mai pensato di sfidare qui Jorge"

E' quindi Marquez che con il sorriso stampato in volto precisa: "Sono al cento per cento per il week-end più importante della stagione. Sì, forse della mia carriera... Mi ricordo la prima conferenza da pilota di MotoGP proprio qui a Valencia, un anno fa. Ero molto nervoso, ora va meglio. La mia situazione è molto migliore di quanto potessi aspettarmi, dovevo imparare e invece arrivo davanti all'ultima gara! Lorenzo è forte, ha grande esperienza, ci metterà pressione. Devo concentrarmi nel mio lavoro, sulla mia gara, cercando di finire nei primi 4 ovviamente, ma l'approccio non cambia. Certo che ho guardato la gara del 2006! Ho rivisto anche il venerdì e il sabato... Aveva un grande passo Valentino, poi... Questo conferma che bisogna stare concentrati tutto il weekeend e fare al massimo. Bisogna anche finire tra i primi 4, e per me può non essere facile. Vedremo. La preoccupazione principale era il meteo, ma sembra bello. La gara sarà difficile, ma io dormo benissimo. La pressione l'ho sempre gestita bene. Anche nel 2010 con tutte le differenze del caso. La MotoGP è un'altra cosa, ma anch'io sono più grande. Non mi devo aspettare nessun aiuto o intrusioni di altri piloti. Chi mi potrebbe preoccupare oltre a Lorenzo, Pedrosa e Rossi? Crutchlow, Bautista e Bradl, forse".



Tocca poi a Lorenzo prendere la parola: "Siamo stati molto fortunati con l'errore di Marc in Australia, poi con una grande gara anche in Giappone. Siamo molto orgogliosi e non molliamo mai. Sono felice di questa situazione. Non abbiamo perso troppi punti nell'anno, ma sono quelli che abbiamo di svantaggio adesso. Una lezione che servirà per il futuro. Valentino? Sì, credo che se potrà vorrà aiutarmi. Io e Marc dobbiamo essere molto orgogliosi per questa battaglia qui in Spagna. Dobbiamo goderci il momento. Il 2006 me lo ricordo bene, ma non l'ho riguardata. A differenza di Valentino per me era stato un gran giorno. Ora la miglior strategia è quella di vincere la gara, poi vedere che succede. È molto difficile credere che Marc possa finire quinto... Ci sono Bautista, Bradl, ma è difficile credere che possano finirgli davanti! Io sono senza pressione, non ho niente da perdere, la possibilità di poter vincere il mondiale è un regalo. Mi ha sorpreso la sua costanza e poi è caduto 15 volte, una sola in gara. Io tre e mi sono fatto male: sono lezioni che ti da questo sport. Se credo nel destino? Credo nel lavoro, nella fortuna e nella sfortuna, ma soprattutto nel lavoro. La nostra moto non ha una gran stabilità in frenata, quindi il corpo a corpo non ci conviene...".



Infine, non vuole sentire parlare di ordini di scuderia Dani Pedrosa, che conclude: "Il team HRC non da ordini di scuderia come è noto! Marquez è in grado di farcela benissimo grazie al suo vantaggio, ma io farò il massimo". Della serie guardati dai tuoi nemici, ma ancor di più dagli amici.