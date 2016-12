MotoGP, Biaggi commenta la gara di Valencia

Dopo la positiva esperienza di Sepang, Max Biaggi tornerà a commentare la MotoGP per Mediaset. Il pilota romano, quest'anno voce tecnica della Superbike, domenica sarà in cabina al fianco di Guido Meda e Max Temporali per la gara che a Valencia assegnerà il titolo della "top class". Un prezioso supporto di esperienza e competenza nel momento più emozionante della stagione, con Marc Marquez e Jorge Lorenzo a giocarsi il numero uno più ambito.