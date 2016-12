Colaninno: "Aprilia tornerà in MotoGP nel 2016" Annuncio all'Eicma di Milano: "Vogliamo ripetere i successi della Superbike"

5 novembre 2013

L'Aprilia ha deciso di rientrare in MotoGP. Ad annunciarlo è stato il presidente del Gruppo Piaggio, di cui il marchio di Noale fa parte, Roberto Colaninno, durante il Salone della moto di Milano. "Abbiamo due anni di duro lavoro per ripetere in MotoGP i successi della Superbike", a detto Colaninno. L'Aprilia sarà al via del massimo campionato motociclistico in forma ufficiale dal 2016 dopo che dallo scorso anno fornisce le Art ai team privati.

"Dovremo impegnarci per lo sviluppo del motore e della tecnologia che ci permetterà di primeggiare in questa che è la competizione più importante delle due ruote a motore. L'obiettivo è quello di vincere e di battere i concorrenti: a me piace questo, non la quarta o quinta posizione, noi vogliamo la prima", ha aggiunto. Colaninno ha anche annunciato che le attività tecnologiche del settore moto saranno concentrate a Noale, storica sede dell'Aprilia. Parlando accanto a Marco Melandri, il pilota che dall'anno prossimo guiderà le RSV4 in Superbike, il presidente della Piaggio ha concluso che ''con un pilota straordinario come lui penso che sarà più facile''. Al momento comunque è previsto che Melandri sviluppi soprattutto il progetto Sbk e sarà da decidere una sua eventuale partecipazione al lavoro per la MotoGP.

BIAGGI: "SPERO SI RICORDINO DELLA PROMESSA" "Spero che Colaninno si ricordi di quella promessa fattami un anno fa. Forse finora sono stati oberati di lavoro, ma alla fine dello scorso anno mi è stato detto qualcosa....". E' il messaggio cifrato lanciato da Max Biaggi nell'apprendere il ritorno dell'Aprilia in MotoG a partire dal 2016. "Spero - ribadisce il pilota romano campione del mondo in Superbike proprio con la scuderia italiana nel 2010 e nel 2012 - si ricordino di me e di quello che mi dissero all'epoca". Una notizia che fa tornare l'ex pilota romano, ora commentatore della Superbike, indietro con la memoria ai tempi felici nel Motomondiale con la casa di Noale, quando vinceva titoli a ripetizione nella classe 250: "Questo mi fa ripensare a quando l'Aprilia è stata grande. A vincere all'inizio c'eravamo solo io e l'Aprilia, è stata una gran bella favola. Detto questo mi lascia pero' perplesso un annuncio fatto tre anni prima". Quali chance di essere protagonista potrebbe avere allora l'Aprilia nel 2016? "Come lo è per la Ducati credo che avranno delle difficoltà, ma vediamo cosa succede".