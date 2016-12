MotoGP, Marquez: "A Valencia per me non cambia nulla"

E' iniziato il countdown per il GP di Valencia, dove si assegnerà il titolo della MotoGP. Un'attesa vissuta serenamente da Marc Marquez, almeno a giudicare dal suo approccio alla gara decisiva. "Non vedo l’ora di tornare nel box e salire in sella. Ovviamente so cosa c’è in palio in questo ultimo GP ma, come sempre, l’approccio sarà identico a quello di tutte le altre gare e lavoreremo duramente fin dal venerdì", ha detto il leader della classifica.